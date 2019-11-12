Сычёв: Бакаев — яркий и молодой талант, которых у нас не столь много

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

«Видно, что у Бакаева всё хорошо с головой, скромный, работяга. Помню его ещё по матчам молодёжной команды «Локомотива» с дублем «Спартака». Уже там он выделялся своей скоростью, обводками, пасами, умением владеть левой ногой. И сейчас Зелимхан поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за сборную. Видно, что звёздная болезнь ему не грозит. Думаю, Зелимхан ещё будет прогрессировать. Поэтому можно только порадоваться за таких ярких молодых футболистов, которых, к сожалению, у нас не столь много, — приводит слова Сычёва RT.

Сборная России сыграет два матча отборочного этапа Евро-2020. Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборными Бельгии и Сан-Марино. Подробный календарь с матчами сборной России вы можете ознакомиться здесь.