«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ и ушёл на зимний перерыв лидером

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0.
Первый мяч в матче был забит уже на 6-й минуте — после передачи Алексея Сутормина ворота Антона Шунина поразил Сердар Азмун. На 35-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Бранислав Иванович, голевой пас которому отдал Олег Шатов. Точка в матче была поставлена на 45+1-й минуте, свой 11-й мяч в чемпионате забил Артём Дзюба.
«Зенит» набрал 45 очков и ушёл на зимний перерыв лидером. Ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» сине-бело-голубые опережают на 11 очков. «Быки» свой матч 19-го тура сыграют на своём поле в субботу, 7 декабря, с ЦСКА. «Динамо» занимает 6-е место, набрав 24 очка.
- 6 декабря 2019
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