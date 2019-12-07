Глава УЕФА: схема Суперлиги эгоистична. Она приведёт к гибели футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею европейской Суперлиги, которую предложил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Я читал об этом безумном плане. Если можно верить этим сообщениям, то идея исходит только от президента (не владельца) одного клуба и одного футбольного руководителя. Сложно представить более эгоистичную схему.

Очевидно, это приведет к гибели футбола по всему миру – для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей.

К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом», – приводит слова Чиферина журналист New York Times Тарик Панджа.

Напомним, что Перес предложил свою версию создания европейской Суперлиги, которая будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионов Европы.