«Забавная мясорубка». Баста высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Ростов»

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Матч между „Спартаком“ и „Ростовом“ — событие года. Хочу ли, чтобы «Ростов» выиграл у «Спартака»? Меня больше интересует судьба ЦСКА. Мне просто Карпин не очень симпатичен… С учётом того что он спартаковец, это будет забавная мясорубка», — приводит слова Басты Sportbox.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает пятое место, набрав 31 очко. «Спартак» (22) — на девятом месте.

Таблица чемпионата России доступна на «Чемпионате».