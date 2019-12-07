«Забавная мясорубка». Баста высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Ростов»
Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.
«Матч между „Спартаком“ и „Ростовом“ — событие года. Хочу ли, чтобы «Ростов» выиграл у «Спартака»? Меня больше интересует судьба ЦСКА. Мне просто Карпин не очень симпатичен… С учётом того что он спартаковец, это будет забавная мясорубка», — приводит слова Басты Sportbox.
В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает пятое место, набрав 31 очко. «Спартак» (22) — на девятом месте.
Таблица чемпионата России доступна на «Чемпионате».
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