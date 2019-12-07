Бакаев: с самого детства ставил цель — «Спартак», затем Европа
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о желании перейти в будущем в клуб, выступающий в лучших европейских чемпионатах.
«Амбиции попробовать себя в Европе были всегда. С детства ставил цель — «Спартак», затем Европа. Хочу добиться максимальных результатов в родном клубе, а потом отправиться в европейский клуб прославлять Академию имени Фёдора Фёдоровича Черенкова и «Спартак». Чтобы все знали, откуда я и кто меня воспитал.
Предпочтений среди ведущих европейских чемпионатов нет. Готов и к силовому, и к техничному футболу. Но для этого нужно выходить на новый уровень. Необходимо каждый день тренироваться и быть во всеоружии», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Спартака».
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