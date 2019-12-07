Смертин — об инциденте с ДТП: мне теперь понятна цель этой истории

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с ДТП, участником которой он стал.
«Эта история уже порядком поднадоела, и цель её мне теперь понятна — ему важнее всего выставить меня как непорядочного человека, чем решить обычный, бытовой вопрос с компенсацией. Пусть это будет на его совести. Больше комментариев давать на этот счёт нет никакого желания. У меня ровно один вопрос есть, на который он мне не ответил и в СМИ решил опустить: почему, узнав о повреждениях и уже сдав машину в ремонт 20-го числа, он впервые сообщает о проблемах спустя 10 дней и постфактум? И даже не предлагает вместе посмотреть на тот огромный ущерб, о котором говорит? Вывод простой: значит, человек хотел что-то скрыть», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 7 декабря 2019
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