Смертин — об инциденте с ДТП: мне теперь понятна цель этой истории

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с ДТП, участником которой он стал.

«Эта история уже порядком поднадоела, и цель её мне теперь понятна — ему важнее всего выставить меня как непорядочного человека, чем решить обычный, бытовой вопрос с компенсацией. Пусть это будет на его совести. Больше комментариев давать на этот счёт нет никакого желания. У меня ровно один вопрос есть, на который он мне не ответил и в СМИ решил опустить: почему, узнав о повреждениях и уже сдав машину в ремонт 20-го числа, он впервые сообщает о проблемах спустя 10 дней и постфактум? И даже не предлагает вместе посмотреть на тот огромный ущерб, о котором говорит? Вывод простой: значит, человек хотел что-то скрыть», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.