Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Оренбург»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Оренбург»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Клёнкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Часовских, Мамтов, Аппаев.

Состав «Оренбурга»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Маляров, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамейе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).

«У ЦСКА достаточно закрыть трёх футболистов». Прогнозы на 19-й тур РПЛ
Пробуем угадать результаты матчей 19-го тура РПЛ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019