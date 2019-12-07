«Тамбов» — «Оренбург»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Тамбов» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Таказов, Клёнкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Состав «Оренбурга»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Маляров, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамейе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).
- 7 декабря 2019
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