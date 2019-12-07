Фанаты «Спартака» ответили Запашному баннером возле стадиона

Болельщики московского «Спартака» отреагировали на высказывание руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о нецензурной брани на трибунах во время футбольных матчей.
Ранее Запашный заявил, что для борьбы с матом он «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.
Фанаты красно-белых ответили Запашному баннером следующего содержания: «Я этого… в цирке видел. Он там тигров «дрессировал». Фотография с баннером, сделанная возле домашнего стадиона столичного клуба «Открытие Арена», была размещена в социальных сетях.
Фото: Социальные сети
Ранее болельщики начали оставлять негативные отзывы о Цирке братьев Запашных.
- 7 декабря 2019
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