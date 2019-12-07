Тедеско: времени на русскую баню пока нет

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.



«Будем ли менять схему с трёх защитников на четыре? Оба варианты возможны – в том числе с тремя защитниками. Гапонов прекрасно сыграл с «Крыльями», у нас есть возможность сыграть в три защитника, поставить Джикию, Крала, и Гапонова.

С «Ростовом» игра будет не как на кубок, они будут прессинговать с первых минут, будут проводить много контратак. Они делают это постоянно: и до, и после кубковой игры. У них отличная силовая команда, много хороших исполнителей, классные футболисты на краях полузащиты и на позиции восьмёрки, матч для нас будет интересным и сложным.

Когда у команды появится план Б? Даже с одной схемой можно играть по-разному. Мы не постоянно играем в три защитника, второй тайм с «Зенитом» мы играли в четыре. У нас есть планы b, c, d, e.

Чего во мне больше – итальянской страсти или немецкой педантичности? Итальянской души – это здорово звучит. Русская баня? Я слышал о ней, но времени на это пока нет", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.