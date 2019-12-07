«Челси» забил после выстрела Ковачича с лёта с 25 метров. Видео
В стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси» гости отыграли один мяч на 52-й минуте благодаря полузащитнику Матео Ковачичу. Он удачно поймал отскок и с лёта пробил точно в угол с 25 метров. Счёт — 1:2.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 16-м туре АПЛ сегодня, 7 декабря, также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .
Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».
В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».
«Челси» пропустил второй гол после неуклюжих действий защитников. Видео
- 7 декабря 2019
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