«Эвертон» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Челси». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Первый гол забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон на 5-й минуте с передачи защитника Джибриля Сидибе. В начале второго тайма преимущество «ирисок» увеличил форвард Доминик Калверт-Льюин. Спустя три минуты один мяч отыграл хавбек «Челси» Матео Ковачич. В конце матча Калверт-Льюин оформил дубль.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 29 очков. «Эвертон» (17) — на 14-м месте.
В 17-м туре «Челси» 14 декабря в Лондоне встретится с «Борнмутом», а «Эвертон» на следующий день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Англия - Премьер-лига. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
1:0 Ришарлисон – 5' 2:0 Калверт-Льюин – 49' 2:1 Ковачич – 52' 3:1 Калверт-Льюин – 84'
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