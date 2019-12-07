«Эвертон» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Челси». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон на 5-й минуте с передачи защитника Джибриля Сидибе. В начале второго тайма преимущество «ирисок» увеличил форвард Доминик Калверт-Льюин. Спустя три минуты один мяч отыграл хавбек «Челси» Матео Ковачич. В конце матча Калверт-Льюин оформил дубль.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 29 очков. «Эвертон» (17) — на 14-м месте.

В 17-м туре «Челси» 14 декабря в Лондоне встретится с «Борнмутом», а «Эвертон» на следующий день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».