Гончаренко в грубой форме высказал претензии арбитру после матча с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен судейством в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно. После этого специалиста попытался успокоить капитан «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Краснодар» и ЦСКА ушли на зимний перерыв в группе лидеров Российской Премьер-Лиги. «Быки», набрав 35 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, «армейцы» (34) — третье. При этом московский клуб ещё может опуститься на четвёртую строчку, если «Ростов» завтра, 8 декабря, на выезде обыграет «Спартак» (начало встречи — в 19:00 мск).