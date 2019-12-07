«Тоттенхэм» громит «Бёрнли», Кейн оформил дубль ударом под перекладину. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли» хозяева на 54-й минуте забили четвёртый мяч — 4:0. Дубль оформил нападающий Гарри Кейн. Он сместился слева в центр в штрафной и мощным ударом под перекладину поразил ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Сегодня также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .



Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».



В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».