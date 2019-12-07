Гончаренко: матч с «Краснодаром» можно описать одним словом: VAR. Полный VAR!

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).



«Что по игре сказать? Можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! Это главное событие сегодняшнего матча, к сожалению.



VAR — это в какой-то мере шутка, хотя именно он вышел сегодня на первый план. Мы пробовали понять, за что ставятся пенальти, за что дают красные карточки, но мы можем честно сказать, что ничего не поняли. Действительно ноль понимания, что именно происходит. Жёлтые карточки при отсутствии какой-то грубой игры, по-моему у нас сегодня вся команда на жёлтых карточках. Лично моё мнение.



По части внедрения VAR нужно что-то изменить? Думаю, это уже неизбежно. Цена ошибки очень высока. Но трактовка VAR никому непонятна. В целом эта система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации. Сегодня три момента смотрели по пять минут, это очень много», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Гончаренко в грубой форме высказал претензии арбитру после матча с «Краснодаром»