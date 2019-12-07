«Боруссия» Д обошла «Баварию» в таблице Бундеслиги, разгромив «Фортуну»

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе «Боруссии» по дублю оформили нападающий Марко Ройс и полузащитник Джейдон Санчо. Ещё один мяч в ворота «Фортуны» отправил форвард Торган Азар.

Эта победа позволила «Боруссии» обойти «Баварию» в турнирной таблице чемпионата Германии. Сейчас дортмундская команда, набрав 26 очков, занимает третье место, мюнхенцы (24) — шестое.

В 15-м туре Бундеслиги «Боруссия» сыграет с «Майнцем». Встреча состоится в Майнце на стадионе «Опель-Арена» 14 декабря, начало — в 17:30 мск.

Календарь матчей немецкого первенства доступен на «Чемпионате».