«Боруссия» Д обошла «Баварию» в таблице Бундеслиги, разгромив «Фортуну»
В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе «Боруссии» по дублю оформили нападающий Марко Ройс и полузащитник Джейдон Санчо. Ещё один мяч в ворота «Фортуны» отправил форвард Торган Азар.
Эта победа позволила «Боруссии» обойти «Баварию» в турнирной таблице чемпионата Германии. Сейчас дортмундская команда, набрав 26 очков, занимает третье место, мюнхенцы (24) — шестое.
В 15-м туре Бундеслиги «Боруссия» сыграет с «Майнцем». Встреча состоится в Майнце на стадионе «Опель-Арена» 14 декабря, начало — в 17:30 мск.
Календарь матчей немецкого первенства доступен на «Чемпионате».
Германия - Бундеслига. 14-й тур
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
5 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Ройс – 42' 2:0 Азар – 58' 3:0 Санчо – 63' 4:0 Ройс – 70' 5:0 Санчо – 74'
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