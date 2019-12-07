«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче Премьер-лиги

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, отправивший мяч в ворота соперника на 35-й минуте. В конце первого тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Наби Кейта. На 54-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах.
«Ливерпуль», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Борнмут» (16) занимает 15-е место.
В 17-м туре английского первенства «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Уотфордом», а «Борнмут» в гостях сыграет с лондонским «Челси». Оба матча состоятся 14 декабря.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
- 7 декабря 2019
-
20:39
-
20:39
-
20:34
-
20:34
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:15
-
19:52
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:04
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:59
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:50