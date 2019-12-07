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«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче Премьер-лиги

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче Премьер-лиги
Футбол / Англия 0

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, отправивший мяч в ворота соперника на 35-й минуте. В конце первого тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Наби Кейта. На 54-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах.

«Ливерпуль», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Борнмут» (16) занимает 15-е место.

В 17-м туре английского первенства «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Уотфордом», а «Борнмут» в гостях сыграет с лондонским «Челси». Оба матча состоятся 14 декабря.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Окслейд-Чемберлен – 35'   0:2 Кейта – 44'   0:3 Салах – 54'
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