«Месси — вор». Ван Дейк – лучший игрок мира

Начнём со стереотипов, которые обычно складываются при наблюдении из России.
1. Главная звезда «Ливерпуля» — Юрген Клопп.
2. Алисон, Мане, Салах, ван Дейк – равные величины для болельщиков.
3. Месси – создатель, а Вирджил – часть системы.
Но достаточно было провести один вечер на «Энфилде», чтобы понять – всё не так.
Начнём путь с частных лавок атрибутики у стадиона «Ливерпуля». Вместо рождественской мишуры их в день матча с «Эвертоном» украшают растяжки с изображением ван Дейка (хотя здесь говорят «ван Дайка»).
«Золотой мяч был украден. Просьба вернуть его настоящему владельцу»!
Фото: «Чемпионат»
Забавно, но этот вечер вообще ничего не напоминает о громком дерби — соперник слишком слаб, да и накал (напишем об этом после) не тот. Зато в автобусах, в поездах и в закусочных у стадиона постоянно слышны слова «ФИФА», «Месси», «Вирджил». И это как раз тот случай, когда «Ливерпуль» вроде бы рвёт всех, но болельщикам всё равно больно из-за несправедливости.
— Считаешь, Лео не заслужил «Золотой мяч»? – спрашиваю у одного из авторов баннера продавцов.
— Конечно нет. А за что ему? Ну за что?! За то, что он заслуженный пенсионер?! Не, я, вообще-то, люблю Месси, но в этом году он просто вор. Вор!!!
— Так при чём тут Месси, если его выбрала Африка, Америка?
— А Трент-Арнольд победил в Шри-Ланке. Вот тебе и это голосование. Воровство, бред, — мужик за прилавком захлебывается в словах. Он возмущён. И дело явно не только в обычной любви к «Ливерпулю».
Заранее признаю: общение с болельщиками одного клуба — явно не лучшая выборка. Однако мы же помним, что «Ливерпуль» команда хороших, но равновеликих футболистов, где никого не боготворят так, как Месси.
— Может быть, «Золотой мяч» заслужил Мане, за которого голосовала Африка?
— Не знаю, за кого голосовала Африка, но она точно не выбрала лучшего футболиста мира – ван Дейка, — прибивают Садио свои же фанаты. Ливерпуль и слышать не хочет ни о ком, кроме Вирджила.
— Нет ни одного человека, вклад которого был бы выше, чем у ван Дейк, — говорят они. – Никто не влиял на наш футбол так, как он.
Готовы здесь и низвергать культ.
— Кто был важнее для команды: Джеррард, Суарес или Вирджил?
Здесь повисает тяжёлая пауза, но следует ответ.
— Вирджил. У нас никогда… Да и ни у кого в мире не было защитника сильнее. Он – спаситель.
И теперь докажите, что защитник не может стать богом.
Фото: «Чемпионат»
В «Ливерпуле» в эти дни также очень любят считать и взвешивать. На одной чаше – много голов Месси и чемпионство в Испании. На другой — не пять подряд, не десять, не пятьдесят, а целый год удачных отборов и жуткая статистика выигранных единоборств. Дальше – победа в ЛЧ, 1 поражение за 1,5 года в АПЛ и практически обеспеченный уже осенью титул нового сезона, финал Лиги наций с Нидерландами, победа в самой значимой, европейской части голосования.
— Есть хоть одна команда, которая не стала самой крутой с Вирджилом? – спрашивают болельщики «Ливерпуля», и ты не знаешь, что им ответить.
Зато понимаешь, о чём они, когда смотришь на ван Дейка не с экрана, а с бровки «Энфилда».
Чудесно, когда ты можешь высоко прессинговать соперника, зная, что сзади всё вырвет ван Дейк. Особенно комичным получается эпизод, когда Калверт-Льюин выходит один на один почти с пятиметровой форой, но уже через секунду отлетает от сметающего его зверя – Вирджила. Впрочем, это оборона – всё и так очевидно.
Доступны нашему глазу и эти диагонали ван Дейка. Да, моменты у ворот соперника часто приходят напрямую от штрафной «Ливерпуля».
Но куда интереснее то, что остаётся за кадром. Движение мяча, переходные фазы, старт прессинга – всеми этим положениями на поле также дирижирует Вирджил. Милнер в этой истории – номинальный капитан. Мане – свободный созидатель. Ориги – исполнитель. Где-то рядом есть ещё Салах или Фирмино, каждого из которых, что показывает матч с «Эвертоном», можно заменить. А вот что произойдёт с «Ливерпулем» без лидера – Вирджила – сложно представить. И статистика давно подсказывает, что ничего хорошего.
Видео доступно на «Чемпионате».
Некоторых, особенно болельщиков из Китая, раздражает социальная несправедливость.
— Лео не заслужил. Только Вирджил, — говорит один из них. – У Месси и так много «мячей».
— Не пора ли Месси дать шанс кому-то ещё? — негодует девушка, и ей помогает подруга.
— Месси – вообще единоличник. Лео знает, что он лучший в мире, поэтому на себя. Вирджил же не бьёт пенальти, не берёт на себя всё, а просто делает лучшей команду.
Фото: «Чемпионат»
Над их словами можно иронизировать, но стоит задуматься: что вообще должен сделать игрок обороны, как ещё он должен влиять на свой клуб и сборную, какие ещё титулы должен взять, чтобы получить «Золотой мяч»?
— Вы же видели, что результаты голосования появились в Сети ещё за две недели, — усмехаются пожилые британцы. – Вирджил — лучший. А этот «Золотой мяч» — подтасовка и коррупция.
Месси в этот вечер так и не получает ни одного взрослого голоса.
— Ван Дайк – лучший защитник мира, — говорят и мальчишки у «Энфилда». Им всем лет по 10.
— А Месси – лучший нападающий, — спорю я.
— Нет, он недостаточно хорош, — убеждает самый активный.
— Но если бы Месси был игроком «Ливерпуля», ты бы кого выбрал?
Парень улыбается, теряет контроль и всё-таки говорит: «Месси».
P.S. Лео выиграл у Вирджила с минимальной разницей в 7 голосов. Примечательно, что в Европе и первых 30 странах из рейтинга ФИФА с большим преимуществом победил именно голландец.
Но здесь стоит подумать: если уж «Золотой мяч» превратился в Евровидение, где Шри-Ланка выбирает Трента, Египет – Салаха, Португалия — Криштиану, то справедливо ли, что в этом псевдопрофессиональном опросе голосуют только журналисты, чиновники, игроки и тренеры?
Может, пора сделать голосование открытым? Вот это будет по-настоящему крутая движуха. Вы бы, кстати, кого выбрали?
Лично я – Дзюбу, потому что хочу быть свободным и защищённым человеком. Как минимум в Петербурге.
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