Клопп — о матче с «Борнмутом»: почти идеальный день для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0).



«Дело не в том, чтобы постоянно развлекать публику, а чтобы принимать верные решения. В защите не было особых проблем, и это очень важно. Почти идеальный день для нас.



Не хочу умалять заслуги или качества других команд, с которыми работал, но эта команда особенная. Без этих игроков у нас просто нет шансов осуществить все мечты „Ливерпуля“. Для достижения целей нужен сильный характер, и у этой команды он есть», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Борнмут» (16) занимает 15-е место. В 17-м туре английского первенства «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Уотфордом», а «Борнмут» в гостях сыграет с лондонским «Челси». Оба матча состоятся 14 декабря.