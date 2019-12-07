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Клопп — о матче с «Борнмутом»: почти идеальный день для «Ливерпуля»

Клопп — о матче с «Борнмутом»: почти идеальный день для «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0).

«Дело не в том, чтобы постоянно развлекать публику, а чтобы принимать верные решения. В защите не было особых проблем, и это очень важно. Почти идеальный день для нас.

Не хочу умалять заслуги или качества других команд, с которыми работал, но эта команда особенная. Без этих игроков у нас просто нет шансов осуществить все мечты „Ливерпуля“. Для достижения целей нужен сильный характер, и у этой команды он есть», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Борнмут» (16) занимает 15-е место. В 17-м туре английского первенства «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Уотфордом», а «Борнмут» в гостях сыграет с лондонским «Челси». Оба матча состоятся 14 декабря.

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче Премьер-лиги
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