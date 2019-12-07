Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Амьеном»
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Амьена» на матч 17-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 мск. В стартовый состав «Монако» включён российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Леком, Глик, Марипан, Диаш, Жемерсон, Бакайоко, Головин, Желсон, Фабрегас, Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
«Амьен»: Гартнер, Калабрези, Дибасси, Алеесами, Лефор, Шеджу, Монкондю, Блен, Гирасси, Какута, Диабате.
«Монако» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (16) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 39 очков в 16 матчах.
- 7 декабря 2019
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