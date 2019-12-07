Запашный: с «ультрасами» надо разговаривать жёстко, по-другому они не понимают

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил свои слова о том, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время футбольных матчей он «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела».

«В первоисточнике я разделил понятия болельщик, фанат и «ультрасы». И когда прозвучал вопрос: «Скажите, пожалуйста, что делать с теми людьми, что беспределят на стадионах, с теми, кто начинает сталкиваться на стадионах и за ними, кто сжигает машины и стадионы», я сказал, что надо признать, что все методы культурного формата не работают, что все призывы от самих клубов к дружбе не работают. И, к сожалению, единственным способом остаётся введение ОМОНа, хотя, чего скрывать, он уже там. На всех матчах уже присутствуют силовики с очень большими возможностями.

Сейчас это имеет место в современном футболе, и я подчёркиваю — только в футболе, ибо ни в одном другом виде спорта нет ничего подобного. Потому что эти «ультрасы» выбрали футбол как поле битвы. И вот с ними надо разговаривать только жёстко, другого языка они не понимают. Ещё раз подчёркиваю, только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять только силу», — приводит слова Запашного «РБК-Спорт».