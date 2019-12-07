Фанаты «Спартака» подали на Запашного заявления в СК и Прокуратуру

Руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» и болельщик «Спартака» Олег Семёнов рассказал о подаче заявлений на руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного в связи с его высказыванием о фанатах.



«После публикации интервью Э. Запашного возмущённые болельщики не только высказывались по этому поводу в сети Интернет и оставляли сообщения на веб-ресурсах цирка Запашного, но и обратились в FansHotline24 с просьбой подготовить шаблон обращения через интернет-приёмную СК и Прокуратуры РФ по г. Санкт-Петербург. Так как публикация была в питерском издании, проведение проверки находится в их компетенции. Отправка заявления занимает пару минут», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«В прокуратуру города Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9.



Заявление



06 декабря 2019 года в Интернет-издании «Спорт день за днём» по адресу www.sportsdaily.ru размещено интервью с руководителем Большого Московского цирка Эдгардом Запашным, который поделился мнением о нецензурной брани на трибунах во время футбольных матчей, в частности сказал, что «отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввёл ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

Понятно, что нужно пресекать правонарушения на стадионах, вместе с тем, высказывания Запашного могут быть квалифицированы по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость совершения противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо группы.

Согласно статье 5 Федерального закона «О полиции» полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.

Таким образом, Запашный своим высказыванием обосновывает необходимость применения противоправного насилия сотрудниками полиции в отношении представителей социальной группы (болельщиков).

Учредителем Интернет-издания «Спорт день за днём» является ООО «Юнитис», юридический адрес 197101 г. Санкт Петербург ул. Рентгена, 7, лит, издателем — ООО «Сфера», генеральный директор Жидков Иван Геннадьевич, юридический адрес 197101 г. Санкт Петербург ул. Рентгена, 7, лит А.

На основании изложенного, прошу:

1) провести проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

2) о результатах рассмотрения обращения сообщить мне в установленный законом срок в электронном виде», — говорится в тексте заявления в прокуратуру.



«Главное Следственное управление Следственного Комитета РФ по городу Санкт – Петербургу, 190000, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 86–88.



Заявление



06 декабря 2019 года в Интернет-издании «Спорт день за днём» по адресу www.sportsdaily.ru размещено интервью с руководителем Большого Московского цирка Эдгардом Запашным, который поделился мнением о нецензурной брани на трибунах во время футбольных матчей, в частности сказал, что «отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввёл ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

Понятно, что нужно пресекать правонарушения на стадионах, вместе с тем, высказывания Запашного могут быть квалифицированы по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе (в частности болельщиков), совершённые публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» с угрозой применения насилия.

Так, согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость совершения противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо группы.

Согласно статье 5 Федерального закона «О полиции» полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.

Таким образом, Запашный своим высказыванием обосновывает необходимость применения противоправного насилия сотрудниками полиции в отношении представителей социальной группы (болельщиков).

Учредителем Интернет-издания «Спорт день за днём» является ООО «Юнитис», юридический адрес 197101 г. Санкт Петербург ул. Рентгена, 7, лит, издателем — ООО «Сфера», генеральный директор Жидков Иван Геннадьевич, юридический адрес 197101 г. Санкт Петербург ул. Рентгена, 7, лит А.

Согласно части 1 статьи 152 УПК РФ предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 144, 145 УПК РФ: прошу:

1) провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ,

2) о результатах рассмотрения заявления сообщить мне в установленный срок в электроном виде», — гласит заявление в Следственный комитет.

Фанаты «Спартака» ответили Запашному баннером возле стадиона