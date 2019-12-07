«Шальке» проиграл «Байеру» в выездном матче Бундеслиги

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Шальке-04». Встреча состоялась на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Байера» Лукас Аларио. Во втором тайме, на 81- й минуте, Алларио оформил дубль. Через минуту единственный гол в составе «Шальке» забил форвард Бенито Раман. Таким образом, «Шальке» прервал серию без поражений в чемпионате Германии, которая длилась на протяжении пяти матчей.



«Байер» набрал 25 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (25) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 31 очко в 14 матчах.