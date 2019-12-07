«Шальке» проиграл «Байеру» в выездном матче Бундеслиги
В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Шальке-04». Встреча состоялась на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Байера» Лукас Аларио. Во втором тайме, на 81- й минуте, Алларио оформил дубль. Через минуту единственный гол в составе «Шальке» забил форвард Бенито Раман. Таким образом, «Шальке» прервал серию без поражений в чемпионате Германии, которая длилась на протяжении пяти матчей.
«Байер» набрал 25 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (25) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 31 очко в 14 матчах.
- 7 декабря 2019
-
23:27
-
23:11
-
23:10
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:44
-
21:37
-
21:31
-
21:26
-
21:12
-
21:05
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:39
-
20:39
-
20:34
-
20:34
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:15
-
19:52
-
19:52
Партнерский контент