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«Шальке» проиграл «Байеру» в выездном матче Бундеслиги

«Шальке» проиграл «Байеру» в выездном матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Шальке-04». Встреча состоялась на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Байера» Лукас Аларио. Во втором тайме, на 81- й минуте, Алларио оформил дубль. Через минуту единственный гол в составе «Шальке» забил форвард Бенито Раман. Таким образом, «Шальке» прервал серию без поражений в чемпионате Германии, которая длилась на протяжении пяти матчей.

«Байер» набрал 25 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (25) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 31 очко в 14 матчах.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
07 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Аларио – 15'   2:0 Аларио – 81'   2:1 Раман – 82'
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