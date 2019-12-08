Президент «Барселоны»: Вальверде должен сам решить, уходить ли в отставку весной

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что главный тренер Эрнесто Вальверде может покинуть каталонскую команду до окончания срока действия контракта.



«Контракт Вальверде рассчитан до 2021 года, но есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной. Это будет зависеть от многих факторов. В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трёх лет должно быть достаточно, но он сам должен решить. Всё зависит от того, насколько уставшим он будет себя чувствовать, хотя мне кажется, что Вальверде воодушевлён», — приводит слова Бартомеу AS.



Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Каталонский клуб набрал 34 очка в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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