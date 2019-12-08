Гендиректор «Уфы»: возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести реформы
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о работе Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
«Моя позиция по Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса, мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (1:1) президент «армейцев» Евгений Гинер раскритиковал работу Егорова и сказал, что он обязан уйти в отставку.
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».
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