Гендиректор «Уфы»: возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести реформы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о работе Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

«Моя позиция по Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса, мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (1:1) президент «армейцев» Евгений Гинер раскритиковал работу Егорова и сказал, что он обязан уйти в отставку.