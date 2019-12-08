«Сочи» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Рубин» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Адлан Хатуев (Грозный) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
Статистика футболистов
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