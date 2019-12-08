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«Сочи» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Рубин» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Адлан Хатуев (Грозный) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).

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