Матч «Бенфика» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Испании

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бенфика» — «Зенит».
Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. В роли ассистентов главного рефери выступят Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. За VAR на матче будут отвечать Алехандро Эрнандес и его помощник Рикардо де Бургос. Четвёртые рефери — Сантьяго Хайме.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит» состоится 10 декабря на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне. Начало — в 23:00 мск.
«Зенит» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» (10) и «Лион» (7).
- 8 декабря 2019
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