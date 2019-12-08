Матч «Бенфика» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Испании

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бенфика» — «Зенит».



Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. В роли ассистентов главного рефери выступят Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. За VAR на матче будут отвечать Алехандро Эрнандес и его помощник Рикардо де Бургос. Четвёртые рефери — Сантьяго Хайме.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит» состоится 10 декабря на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне. Начало — в 23:00 мск.



«Зенит» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» (10) и «Лион» (7).