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Каррера прибыл в офис АЕКа для подписания контракта

Каррера прибыл в офис АЕКа для подписания контракта
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прибыл в офис АЕКа для подписания контракта с клубом, сообщает пресс-служба греческой команды. Ранее сообщалось, что соглашение 55-летнего итальянского специалиста с клубом будет рассчитано на два года.

Фото можно посмотреть на странице АЕКа в «Твиттере».

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.

Афинский АЕК, набрав 21 очко в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.

Каррера подпишет контракт с АЕКом 8 декабря
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