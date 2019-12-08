Каррера стал главным тренером АЕКа

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подписал контракт с греческим АЕКом, сообщает пресс-служба клуба на странице в «Твиттере». Соглашение 55-летнего итальянского специалиста с афинским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ранее пост исполняющего обязанности главного тренера афинской команды покинул Никос Костеноглу.

Фото: Официальный сайт АЕКа

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.



Афинский АЕК, набрав 21 очко в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.