Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Урал». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 21-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий «Урала» Павел Погребняк сравнял счёт. На 50-й минуте Погребняк вывел екатеринбургскую команду вперёд. Через 14 минут форвард «Крыльев Советов» Деян Радоньич сравнял счёт. Победный гол на счету полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира.



«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».