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Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов»

Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов»
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Урал». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 21-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий «Урала» Павел Погребняк сравнял счёт. На 50-й минуте Погребняк вывел екатеринбургскую команду вперёд. Через 14 минут форвард «Крыльев Советов» Деян Радоньич сравнял счёт. Победный гол на счету полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира.

«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Урал
Екатеринбург
1:0 Чернов – 21'   1:1 Погребняк – 43'   1:2 Погребняк – 50'   2:2 Радоньич – 64'   2:3 Эль-Кабир – 83'
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