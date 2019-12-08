Каррера: я отдам свою душу и тело за AEK

Новый главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера прокомментировал своё назначение в греческий клуб.
«Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо AEKу за то, что позволил мне прийти в большой клуб. Я отдам свою душу и тело за AEK.
Я хочу видеть команду, которая играет в футбол. Когда матч заканчивается, футболка должна быть мокрой. Я хочу видеть страсть на стадионе. Думаю, что это самое главное. Я хочу, чтобы мои игроки отдавали все силы и оставались бойцами до конца.
Я знаю, что AEK является великой командой с большой историей. У клуба много поклонников в Афинах и во всей Греции. Я сделаю всё, чтобы фанаты АЕКа был счастливы.
Моя цель, чтобы меня любили в Греции так же, как в Москве. Это не просто, потому что в футболе легче говорить о победах, чем добиваться их. Я здесь, в AEK, потому что это серьёзный клуб с амбициями и проектом по созданию отличной команды», — приводит слова Карреры официальный сайт клуба.
- 8 декабря 2019
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