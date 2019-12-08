Гол после передачи от своей штрафной — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

«Ньюкасл Юнайтед» дома обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:1 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 52-й минуте открыл нападающий гостей Дэнни Ингс, выйдя один на один после передачи со своей половины поля защитника Джека Стивенса.

На 68-й минуте полузащитник хозяев Джонджо Шелви сравнял счёт, ударом головой в угол замкнув подачу от правой бровки нападающего Энди Кэрролла.

Победу «Ньюкаслу» на 87-й минуте принёс защитник Федерико Фернандес, добивший мяч в ворота с нескольких метров после того, как вратарь отразил перед собой дальний удар.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Ньюкасл Юнайтед», набрав 22 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 10-е место, а «Саутгемптон» с 15 очками — 18-е.