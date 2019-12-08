Фанаты «Спартака» и «Ростова» покинули стадион в первом тайме

В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 30-й минуте матча фанаты красно-белых начали покидать трибуну за воротами и в скором времени освободили сектора. Их примеру последовали зрители с других трибун, а также болельщики гостевой команды. Через некоторое время по стадиону прозвучало объявление с призывом присоединиться к акции протеста.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, ранее болельщики «Спартака» объявили, что на матче с «Ростовом» состоится акция против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола. На 30-й минуте матча фанаты красно-белых покинут стадион. Позднее акцию поддержали болельщики других клубов Российской Премьер-Лиги.