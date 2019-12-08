Тедеско: «Ростов» забил «Спартаку» 4 гола, попав 5 раз. Счёт несправедлив

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).



«Мы очень разочарованы результатом. 1:4 дома – слишком серьёзный счёт. Тем не менее игра была сумасшедшей. «Ростов» нанёс пять ударов в створ ворот и забил четыре. У нас даже не знаю, сколько ударов и подходов, а забили только один. Много наших попыток были заблокированы. Мы не заслуживали победы, но счёт слишком несправедлив.



Прошло семь недель нашей совместной работы, впереди сборы. Нам предстоит многое. Надеюсь, проведём время плодотворно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.



«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) остался на 10-й строчке.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.