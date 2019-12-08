Чистяков: «Ростов» выполнил всё, что запланировал в матче со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (4:1).
«После игры только положительные эмоции. Всё, что запланировали, выполнили. Пропустили, конечно, ненужный гол. Меня радует, что много забили, в том числе и мой первый гол в Премьер-Лиге. С хорошим настроением уходим в отпуск.
У нас был хороший старт сезона, чуть смазанный ноябрь, но сегодняшняя игра перечеркнула плохой ноябрь. Можно эту часть сезона занести в актив.
Сначала не понял, почему болельщики покинули трибуну. Только потом сказали об этой акции. Как отношусь к этому? Меня это не касается. Я был больше сконцентрирован на игре, а не на болельщиках", — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 8 декабря 2019
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