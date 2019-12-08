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Бушманов: «Спартак» провалился, сыграв с одним номинальным защитником

Бушманов: «Спартак» провалился, сыграв с одним номинальным защитником
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение московского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Впечатлений никаких нет. Красно-белые не должны играть с кем-либо от обороны на своём поле. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать такое сочетание игроков сегодня – это решение тренера. Оно было неожиданным. Понятно, что выбыли Жиго и Кутепов и должны были быть перестановки. Как мы видим, они не сработали. Были Гапонов, Ещенко, Айртон и возможность сыграть в привычных ситуациях. В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Тренерский штаб постоянно наблюдает за командой и знает, какие сочетания лучше на данный момент.

Тренерский штаб, как и игроки, может допускать ошибки. Были варианты сыграть по-другому, но с одним номинальным защитником команда провалилась. Это отражено в разгромном счёте на табло.

Воздержусь от оценки работы Тедеско. Он, как и я, тренер», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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