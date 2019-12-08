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«Сампдория» проиграла «Парме», Квальярелла не реализовал пенальти

«Сампдория» проиграла «Парме», Квальярелла не реализовал пенальти
Футбол / Италия 0

В 15-м туре итальянской Серии А встречались «Сампдория» и «Парма». Матч состоялся на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершился со счётом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит на 21-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Юрай Куцка. Под занавес матча, на 78-й минуте, хозяева могли сравнять счёт, однако нападающий Фабио Квальярелла не реализовал пенальти.

«Сампдория», набрав 12 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, находясь лишь в одном очке от зоны вылета. «Парма» (21) поднялась на восьмую строчку. От зоны еврокубков, которую замыкает «Аталанта», команда отстаёт на 7 очков.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20. Расписание матчей Серии А. Статистика футболистов.

Италия - Серия А. 15-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 1
Парма
Парма
0:1 Куцка – 21'
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