«Сампдория» проиграла «Парме», Квальярелла не реализовал пенальти
В 15-м туре итальянской Серии А встречались «Сампдория» и «Парма». Матч состоялся на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол во встрече был забит на 21-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Юрай Куцка. Под занавес матча, на 78-й минуте, хозяева могли сравнять счёт, однако нападающий Фабио Квальярелла не реализовал пенальти.
«Сампдория», набрав 12 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, находясь лишь в одном очке от зоны вылета. «Парма» (21) поднялась на восьмую строчку. От зоны еврокубков, которую замыкает «Аталанта», команда отстаёт на 7 очков.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20. Расписание матчей Серии А. Статистика футболистов.
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