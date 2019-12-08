Байрамян и Попов станцевали в раздевалке после победы в матче со «Спартаком»

Полузащитники «Ростова» Хорен Байрамян и Ивелин Попов станцевали в раздевалке после победы команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (4:1).

«Победная раздевалка. Лучшее завершение года», — сообщается в официальном «твиттере» ростовского клуба.

«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) остался на 10-й строчке. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (45).



В 20-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо», а «Ростов» в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Матчи состоятся в начале марта 2020 года.



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