Бубнов: возникает вопрос, нужно ли было «Спартаку» убирать Кононова?

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак», лежат на поверхности. Гости применили жёсткий прессинг на чужой половине поля, максимально затрудняли начало атак. Когда же красно-белым удавалось вырваться дальше середины, «Ростов» уже успевал вернуться назад, вынуждал их развивать позиционные атаки, с которыми сейчас большие проблемы. Подопечные Валерия Карпина были быстрее, агрессивнее, мастеровитее и значительно лучше выглядели функционально — спартаковцы находились в постоянном цейтноте, под большим давлением. Вдобавок у «Ростова» отсутствовал только Ерёменко, тогда как у «Спартака» целая группа игроков, из-за чего пришлось перестраивать заднюю и среднюю линии. И это вынужденные изменения напрямую повлияли на результат.



«Спартаку» требуется усиление. В первую очередь нужно укрепить линию обороны, во вторую — креативный полузащитник, читающий игру, не помешал бы и ещё один нападающий. Впрочем, выше шестого места «Спартак» не поднимется, потому Федун может не пойти на траты в зимнее окно. В таком случае Тедеско важно стабилизировать модель игры и состав, ещё больше доверять молодым и рассматривать весеннюю часть сезона как мостик в будущее. Но в целом с нынешним составом «Спартак» ничуть не сильнее идущего впереди «Арсенала» и испытывает даже большие трудности, чем «Динамо».



С учётом того, как всё сложилось в первые недели работы Тедеско, возникает законный вопрос: а нужно ли было убирать Кононова? Немецкому специалисту всё ещё требуется немало времени на адаптацию, изучение команды и чемпионата, а его бросили в бой по ходу сезона в проблемный незнакомый коллектив. Логичнее было бы дать Кононову возможность доработать хотя бы до зимы, раз уж вы изначально доверили ему работу. После летних изменений в «Спартаке» прошлому тренеру было ещё сложнее, чем нынешнему. Да, не было игры и результата. Но в чём ныне глобальные улучшения? Сейчас-то новички более-менее сыгрались, привыкли друг к другу. Не выправили бы ситуацию, зимой пришёл бы новый специалист, получил время спокойно поработать на сборах, оценить обстановку, сформировать состав. Эта история в очередной раз показывает, что Федун неправильно понимает стратегические задачи клуба», — приводит слова Бубнова Sportbox.