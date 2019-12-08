Комличенко получил вторую красную карточку в карьере
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко был удалён с поля в матче 19-го тура Высшей лиги Чехии со «Спартой», который прошёл в Праге сегодня, 8 декабря.
На 68-й минуте главный арбитр встречи показал российскому форварду жёлтую карточку. Под занавес матча, на 84-й минуте, Николай был наказан вторым предупреждением и удалён с поля.
Матч «Спарта» – «Млада-Болеслав» завершился победой хозяев – 5:2. Итоговый счёт встречи был установлен до удаления Комличенко.
Для 24-летнего нападающего эта красная карточка стала второй в карьере. Впервые он был удалён с поля в сезоне-2017/18.
В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии, в которых записал на свой счёт 10 голов (2 – с пенальти).
Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 19-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спарта П
Прага
Окончен
5 : 2
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав
1:0 Сачек – 2' 2:0 Гашек – 8' 2:1 Будински – 26' 2:2 Буха – 52' 3:2 Канга Каку – 54' 4:2 Тетте – 71' 5:2 Губинек – 80' (автогол)
Удаления: нет / Комличенко – 84'
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