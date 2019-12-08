Комличенко получил вторую красную карточку в карьере

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко был удалён с поля в матче 19-го тура Высшей лиги Чехии со «Спартой», который прошёл в Праге сегодня, 8 декабря.



На 68-й минуте главный арбитр встречи показал российскому форварду жёлтую карточку. Под занавес матча, на 84-й минуте, Николай был наказан вторым предупреждением и удалён с поля.



Матч «Спарта» – «Млада-Болеслав» завершился победой хозяев – 5:2. Итоговый счёт встречи был установлен до удаления Комличенко.



Для 24-летнего нападающего эта красная карточка стала второй в карьере. Впервые он был удалён с поля в сезоне-2017/18.



В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии, в которых записал на свой счёт 10 голов (2 – с пенальти).