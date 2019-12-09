«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу впервые в истории клуба

«Крузейро» потерпел поражение в матче заключительного, 38-го тура бразильской Серии А с «Палмейрасом», который прошёл на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти и завершился со счётом 0:2.
По итогам нынешнего сезона «Крузейро», набрав 36 очков, финишировал в зоне вылета, заняв 17-е место в турнирной таблице первенства, и впервые в своей истории покинул высший дивизион.
Напомним, в составе команды в этом сезоне выступал нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». 25-летний футболист перешёл в бразильский клуб на правах аренды в апреле этого года. В договоре была прописана необязательная опция выкупа.
«Крузейро» является четырёхкратным чемпионом Бразилии и шестикратным обладателем Кубка страны. Также клубу дважды покорялся Кубок Либертадорес.
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