Тедеско: зимние трансферы? Мы довольны составом, который имеем
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных усилениях состава в зимнее трансферное окно.
«Мы довольны тем составом, который имеем. У нас хорошие ребята. Молодые, да, но это качественные футболисты. Нам просто нужно больше работать. Нужны ли нам новые игроки? Посмотрим. Сейчас завершился последний матч в году, об усилении мы поговорим позже. До игры с «Ростовом» все мои мысли были только о матче», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» разгромно уступил «Ростову» со счётом 1:4. На зимний перерыв «Спартак» ушёл на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. «Ростов» (34) располагается на третьем месте.
Тедеско верит в нынешний состав «Спартака» и не боится встречи с Федуном
Немец считает разгром от «Ростова» несправедливым и отвечает на вопросы о трансферах и свисте с трибун.
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