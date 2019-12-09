Тедеско верит в нынешний состав «Спартака» и не боится встречи с Федуном

Пресс-конференция Доменико Тедеско после разгрома от «Ростова» получилась насыщенной. Главный тренер «Спартака» успел ответить и на вопросы об игре (в частности – про выбор защитников на матч и частые смены игровых схем), и даже о возможной отставке. До первого подобного вопроса немецкий тренер отработал лишь восемь матчей. Ровно столько сдерживались и болельщики, а именно та их часть, которая не покинула стадион после 30-й минуты, протестуя против действий силовых структур. После 1:4 «Спартак» освистали.

«Увидимся на январских сборах! Если я ещё останусь в клубе». Объяснения Тедеско Пресс-конференция тренеров после разгромной победы «Ростова» над «Спартаком».

— Вы видели, что многие болельщики покинули трибуну на 30-й минуте?

— Да-да, я всё знаю об этом ситуации. Я понимаю болельщиков. Хорошо, если фанаты так объединяются. Конечно, нам не хватило той поддержки, которую «Спартак» обычно получает в домашних матчах, но мы это принимаем.



— Но люди, которые остались, после матча неодобрительно вам свистели. Впервые за то всё время, что вы в «Спартаке». Есть ли у вас обида на это и что можете им ответить?

— Нет никакой обиды. Свистеть после поражения с таким счётом – нормально, это не запрещается. Но я точно не знаю, был ли этот свист обращён конкретно мне или это было недовольство результатом. Повторю то, что сказал на пресс-конференции: мы не играли настолько плохо, насколько плох счёт на табло.



— Вы несколько раз говорили, что «Спартак» — очень молодая команда. При этом на днях Томас Цорн заявил, что ждать большого количества трансферов на вход этой зимой не стоит. Нынешнему «Спартаку» не стоит присмотреться к опытным игрокам?

— Мы довольны тем составом, который имеем. У нас хорошие ребята. Молодые, да, но это качественные футболисты. Нам просто нужно больше работать.



— Новички команде совсем не нужны?

— Посмотрим. Сейчас завершился последний матч в году, об усилении мы поговорим позже. До игры с «Ростовом» все мои мыли были только о матче.



— Возвращаясь к теме возраста футболистов – не надломит ли такое тяжёлое поражение молодых игроков?

— Нет, наоборот, подобные игры способствуют будущему прогрессу. Мы ещё разберём эту игру, многое нужно исправлять. Но ошибок в игре с «Ростовом» было не так много, как кажется из-за счёта.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.

— На днях вам предстоит выступить перед Леонидом Федуном на совете директоров. Знаете, что ему скажете, и не страшно ли вам?

— Страшно? Мне никогда не бывает страшно, никогда. Почему я должен этого бояться? Не вижу причин. Ещё две недели назад все праздновали победы. Да, сейчас мы проиграли «Зениту», а вы сами помните, какая была игра в Питере, и «Ростову». Иногда такое случается, даже если этого не хочешь. Но встречи с Федуном я не боюсь.