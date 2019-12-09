Актёр Петров поддержал протестную акцию российских футбольных фанатов

Российский актёр Александр Петров в своём «инстаграме» выступил с поддержкой футбольных болельщиков, досрочно покинувших стадионы в матчах 19-го тура чемпионата России в знак протеста против действий правоохранительных органов.
«Если человек не нарушает закон, его не имеют права задерживать только потому, что он приехал на выезд в Питер и болеет за «Спартак». Решать проблемы силовыми методами не стоит. Это крайне неверно и производит только агрессию.
В этой ситуации удивляет сплочение болельщиков из других клубов, абсолютно мирное! Я всегда знал, что сплочение фанатов футбола на космическом уровне, но настолько… Не предполагал! Это очень круто! И не забывайте: футбол – это прежде всего игра. Да, в футболе большие деньги, ставки, эмоции, страсти. Да, это целая вселенная, но это в первую очередь игра. Искренне хочу, чтобы конфликтов было всё меньше, а радость от футбола, боления, фанатения – всё больше. Всем мир!» — написал Петров.
- 9 декабря 2019
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