УЕФА назначил судей на матч «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Бригада венгерских арбитров обслужит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья матча — Виктор Кошшои. Его ассистентами выступят Гьорги Ринг и Венцель Тот. Резервным арбитром назначен Тамаш Богнар. За работу системы видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Шимон Марчиняк и Томаш Квятковски из Польши.

Матч между мадридским «Атлетико» и «Локомотивом» состоится 11 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в 23:00 мск. Московский клуб располагается на четвёртом месте в группе D, набрав 3 очка в 5 турах группового этапа, у «Атлетико» в активе 7 очков, команда Диего Симеоне занимает второе место.