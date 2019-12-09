«Локомотив» вылетел в Мадрид на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» в своём официальном «твиттере» сообщил о вылете в Мадрид, где команде предстоит встретиться с «Атлетико» в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится послезавтра, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



За тур до конца «железнодорожники» потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков, потерпели поражение в домашнем матче с «Байером» (0:2). В настоящее время московская команда занимает последнее, четвёртое место в группе D с 3 очками в активе. «Ювентус» (13) лидирует в квартете и уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. На вторую строчку претендуют две команды – «Атлетико» (7) и «Байер» (6).