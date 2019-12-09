«Эвертон» может пригласить Эмери на пост главного тренера команды

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, между испанским специалистом и руководством мерсисайдской команды состоялась неофициальная встреча, на которой обсуждалась возможность Эмери возглавить клуб. 48-летний тренер продолжает совершенствовать свой английский язык, поскольку он видит Англию, а также Испанию и Италию в качестве приоритетных вариантов для своей следующей работы.

Испанский тренер взял перерыв после работы в «Арсенале», но он не хочет ждать слишком долго и уже думает о своем следующем вызове. Среди претендентов на пост главного тренера «Эвертона» также находится наставник «Наполи» Карло Анчелотти и Витор Перейра, представляющий китайский «Шанхай СИПГ».

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».



