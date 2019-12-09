Егоров прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о спорных эпизодах в матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Василием Казарцевым.

«Считаю, что Казарцев провёл достойный матч. У меня больше есть вопросов к VAR и тем паузам, которые возникали. Арбитр принимал решение, оно оказывалось правильным, но из-за переговоров он шёл к монитору. Мы все ситуации анализируем, делаем выводы и делаем всё, чтобы таких ситуаций не возникало.



Бывают ситуации, когда у судей плохая связь, но тут было дело в коммуникации: арбитр объяснял своё мнение, а VAR смотрел по видео. Я бы не сказал, что VAR расслабляет наших арбитров. Есть ситуации, когда арбитр может не увидеть, и только тогда VAR должен прийти на помощь. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Ты можешь раз проскочить, два проскочить, а на третий раз полыхнёт. Кто-то провёл этот отрезок более стабильно, у кого-то были спады, кто-то его провалил. Но мы — команда, нам важно проходить всё это вместе. Выводы будем делать по сезону», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.