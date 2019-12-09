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Эмери мог подписать в «Арсенал» Магуайра, Заха и Парти в случае выхода в ЛЧ

Эмери мог подписать в «Арсенал» Магуайра, Заха и Парти в случае выхода в ЛЧ
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хотел подписать троих игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Тhe Athletic.

Как сообщает источник, в случае выхода лондонского клуба в Лигу чемпионов экс-наставник команды Унаи Эмери мог рассчитывать на значительное усиление команды в летнее трансферное окно. В список приоритетный целей клуба входили бывший защитник «Лестера» Гарри Магуайр, нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха и полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти. Однако поражение в финале Лиги Европы «Челси» (1:4) и непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона в чемпионате Англии разрушили планы Унаи Эмери.

В итоге «Арсенал» подписал Николя Пепе из «Лилля» за более чем € 80 млн. Однако нападающий не оправдывает свой ценник, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 13 матчах за клуб в чемпионате Англии. Из-за неудовлетворительных результатов лондонский клуб уволил Унаи Эмери, который возглавлял команду с начала сезона-2018/19.

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