Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку испанского клуба на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России приступил к тренировкам в общей группе. 28-летний игрок пропустил около месяца из-за повреждения бедра, которое он получил 5 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.

«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019