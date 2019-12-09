Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку испанского клуба на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России приступил к тренировкам в общей группе. 28-летний игрок пропустил около месяца из-за повреждения бедра, которое он получил 5 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).



Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.