Виейра прокомментировал слухи о назначении в «Арсенал»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал слухи о возможном назначении в лондонский «Арсенал».
«Невозможно игнорировать слухи о клубе, в котором ты провёл девять лет. Но, по правде говоря, я сосредоточен на проекте в «Ницце». Мне здесь очень нравится, и я всегда это говорил. Мы работаем над тем, чтобы вести клуб вперёд и развивать его. У этой команды невероятный потенциал», — приводит слова Виейра Squawka со ссылкой на Canal+.
«Арсенал» уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды в конце ноября, и временно исполняющим обязанности наставника команды стал его помощник и бывший игрок клуба Фредрик Юнгберг. Патрик Виейра возглавил «Ниццу» в июне 2018 года, в первом же сезоне закончив чемпионат Франции на седьмом месте. Сейчас клуб находится на 15-м месте в Лиге 1, набрав 17 очков в 14 матчах.
- 9 декабря 2019
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